عمر حجازي مديرا للتسويق الرياضى بمديرية الشباب بالشرقية

أصدر الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بتعين الدكتور عمر حجازى مديرا للتسويق الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بجانب عمله متحدثا رسميا للمديرية وتقدم وكيل الوزارة ووكلاء المديرية والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالتهنئة له متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أعمال مركز شباب أحمد عرابى التابع لادارة شباب الزقازيق شرق للوقوف على مدى سير العمل وانتظام العاملين بمركز الشباب يرافقة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب وهانى شحاتة مدير الادارة الاستراتيجية والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية.

وخلال جولته بمركز الشباب تم تفقد المعلب والمبنى الإدارى وغرف الأنشطة وشدد على انتظام وانضباط العاملين بالمركز والالتزام بالمواعيد الرسمية خلال فترات العمل كما وجه سيادته بالاهتمام بالنظافة العامة للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الادوات الغير مستخدمة بالمركز والتاكيد على تنفيذ خطة الانشطة وتنشيط العضوية كما نبه سيادته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة من خلال المتابعة مع استمرار المتابعات المفاجئة على جميع مراكز الشباب لرصد وتلافي كافة الملاحظات التى تعيق الأنشطة والبرامج.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الي انه تاتى المتابعات فى اطار تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية.