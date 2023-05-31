عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمر حجازي مديرا للتسويق الرياضى بمديرية الشباب بالشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بتعين الدكتور عمر حجازى مديرا للتسويق الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بجانب عمله متحدثا رسميا للمديرية وتقدم وكيل الوزارة ووكلاء المديرية والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالتهنئة له متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أعمال مركز شباب أحمد عرابى التابع لادارة شباب الزقازيق شرق للوقوف على مدى سير العمل وانتظام العاملين بمركز الشباب يرافقة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب وهانى شحاتة مدير الادارة الاستراتيجية والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية.

الشرقية تستعد لاحتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة

وخلال جولته بمركز الشباب تم تفقد المعلب والمبنى الإدارى وغرف الأنشطة وشدد على انتظام وانضباط العاملين بالمركز والالتزام بالمواعيد الرسمية خلال فترات العمل كما وجه سيادته بالاهتمام بالنظافة العامة للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الادوات الغير مستخدمة بالمركز والتاكيد على تنفيذ خطة الانشطة وتنشيط العضوية كما نبه سيادته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة من خلال المتابعة مع استمرار المتابعات المفاجئة على جميع مراكز الشباب لرصد وتلافي كافة الملاحظات التى تعيق الأنشطة والبرامج.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الي انه تاتى المتابعات فى اطار تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية.

أشرف صبحي الشباب والرياضة محافظة الشرقية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

إجراء عاجل من الأهلي بشأن الشناوي قبل مواجهة الوداد المغربي

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

لتيسير حركة المرور..رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين من الشوارع في الدقي

ظاهرة وحيدة مؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

عمليات قتالية.. بيان عاجل لـ رئيس الشيشان بإعادة انتشار قواته في دونيتسك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك

بعد صاروخ بيونج يانج.. اجتماع عاجل لـ مجلس الأمن الكوري الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الانفصال.. أجمل صور لـ أحمد سعد مع زوجته |شاهد

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

أضرار كارثية تصيب جسمك عند الامتناع نهائيا عن الملح

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ