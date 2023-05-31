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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات مسابقة مديرية التنظيم والإدارة في دوري المصالح الحكومية ببني سويف

دوري المصالح ببني
دوري المصالح ببني سويف

واصلت مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف تنظيم مسابقة دوري المصالح الحكومية داخل نطاق المحافظة عن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتب وفتاوى وأراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكافة القوانين المتعلقة بالموظف العام داخل الجهاز الإداري بالدولة وقرارات إنشاء الجهات واختصاصاتها التفصيلية وهياكلها التنظيمية، تحت مسمى "دوري المصالح الحكومية فى الخدمة المدنية" والذي يعقد لأول مرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
حيث تجرى فعاليات  المسابقة بمقر مديرية التنظيم والإدارة  ، وشهدت " اليوم" إقامة 3  لقاءات ، بين كل من مديريتي الصحة والإسكان، واللقاء الثاني بين منطقة  اثار بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، واللقاء الثالث بين مديرية الشباب والرياضة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وذلك ، والتي أسفرت عن  فوز مديرية الصحة ومركز ومدينة ببا  وناصر  ناصر ، فيما فازت "أمس " مديريات ( القوى العاملة والزراعة والتعليم ) على منافسيهم (الطب البيطري والتضامن والطرق والنقل) " بالترتيب"

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هذا وتقام لقاءات تجمع بين التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة" دوري "، بينما تعقد المنافسات يوم الخميس بين كل من فريقي الوحدة المحلية بناصر والصحة ، الوحدة المحلية بمركزي ببا وناصر ، والصحة في مواجهة الوحدة المحلية لمركز ببا، لتصعد دور النهائي الفرق الأعلى نقاطًا

تأتي هذه المسابقة في إطار الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالمصالح الحكومية، والعمل على تحفيزهم لمواصلة العمل بكل جد، والسعى الدائم لجعل الموظف داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ملم بكافة الأمور القانونية والفتاوى والأراء الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتقليل الشكاوى وتوفير الوقت والجهد من البحث والتصويب من خلال إعداد باحثين على علم بكافة الأمور داخل الإدارة.

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