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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم،الترتيبات و الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والتي تعقد على مدار شهر كامل ،بداية من  12 يونيو المقبل وحتى 13 يوليو 2023، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 18  ألف طالباً وطالبة موزعين على 50 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة

 

حيث أكد محافظ بني سويف على مراجعة كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

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كما وجه المحافظ بالتنسيق والتواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية  والغرفة الرئيسية  بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم والوحدات المحلية ، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مكلفاُ رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات                                   
من جهته أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، إلى الاجتماع الموسع الذي عقده ،بحضور الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية ، الأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤول الأمن بالمديرية والتوجيه المالي والإداري ومسؤول الاستراحات ،حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود المبذولة والتي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات ،وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب مؤكدا على دورهم في تحقيق انضباط وتذليل كافة المعوقات من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة،والالتزام بالمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة  استعدادا للامتحانات
وأضاف وكيل التعليم أن إجمالي الطلبة المتقدمين للامتحان يبلغ 17 ألف و951 طالباً وطالبة منهم ( 11 ألف و77  بعلمي علوم ، و2073  علمي رياضيات ، و4801  بالشعبة الأدبية)، حيث تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بالمواد التي لاتضاف للمجموع  وذلك على مدار يومين  ولكافة الشُعب ، وتشمل مواد " التربية الدينية والوطنية يوم " الاثنين" ، والإحصاء والاقتصاد يوم "الثلاثاء"، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية ، ثم تستكمل " وفق الجدول المعلن" حتى يوم الأحد 25  يونيو، قبل أن تتوقف بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك ، على أن تستأنف يوم الأحد 2 يوليو لتختتم يوم الخميس 13 يوليو

وتابع وكيل الوزارة مستعرضاً الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة ، موضحاً أنه قد تم الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الاسئلة ، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان ، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة ، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة الحالة الصحية للطلبة أثناء الامتحان ، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان ، فضلا عن مراجعة الترتيبات الخاصة بتجهيز الاستراحات وعددها 14 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين ، والتوجيه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات  ، بجانب تكليف مسؤول الشؤون المالية والإدارية والمخازن  بتوفير كافة احتياجات اللجان

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