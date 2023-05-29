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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل منظومة حوكمة أصول الدولة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاته  لمتابعة مستجدات خطة المحافظة،لتطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، ضمن المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

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ناقش نائب المحافظ ، خلال الاجتماع،ما تم الاتفاق عليه ،في اجتماع الأسبوع الماضي، من الخطوات والإجراءات التنسيقية المطلوبة في مجال تفعيل منظومة حصر وإدارة الأصول المملوكة للدولة وحوكمتها،والتي تستهدف  تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، من خلال حصر كافة الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لأصول وأملاك الدولة،وتدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق منظومة إلكترونية " بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، محمد السيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية ، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، هبة طه مدير عام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ومجدي محمد مدير الموازنة بديوان عام المحافظة.  

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