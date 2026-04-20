ماذا يفعل الأنسولين بجسم مريض السكر؟.. دراسات طبية توضح

في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بمرض السكري حول العالم، يظل الإنسولين أحد أهم الاكتشافات الطبية التي غيرت مسار حياة ملايين المرضى.

فمع تطور الأبحاث والدراسات الصادرة عن مؤسسات طبية دولية، يتجدد التأكيد على الدور الحيوي لهذا الهرمون في تنظيم مستويات السكر في الدم وحماية الجسم من المضاعفات الخطيرة.

وتسلط تقارير طبية أجنبية الضوء على أن الإنسولين لا يُعد مجرد خيار علاجي، بل هو في كثير من الحالات ضرورة طبية أساسية، خاصة لمرضى السكري من النوع الأول، كما يمثل أداة فعالة للسيطرة على المرض لدى مرضى السكري من النوع الثاني عند الحاجة.

وكشفت تقارير طبية دولية، Mayo Clinic، أن الإنسولين يعد عنصرًا أساسيًا في علاج مرض السكري، حيث يلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستوى السكر في الدم ومنع المضاعفات الخطيرة.

وأوضحت أن الإنسولين يعمل كهرمون طبيعي يساعد الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة، وهو ما يحافظ على استقرار مستويات السكر داخل الجسم.

وأضافت التقارير أن العلاج بالإنسولين:

يساعد في السيطرة على ارتفاع السكر بشكل فعال

يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مزمنة مثل أمراض القلب والكلى والأعصاب

يُعد ضروريًا لإنقاذ الحياة لدى مرضى السكري من النوع الأول

وأكدت الدراسات أن عدم علاج ارتفاع السكر قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل، بينما يساهم الإنسولين في إبقاء مستوى السكر ضمن المعدلات الطبيعية وحماية الجسم من هذه المضاعفات.

كما أشارت أبحاث حديثة إلى أن استخدام الإنسولين في بعض حالات السكري من النوع الثاني يساعد في تحسين التحكم في المرض، بل وقد يبطئ من تطور الحالة إذا استُخدم مبكرًا.

الإنسولين ليس مجرد دواء، بل هو علاج أساسي ومنقذ للحياة، يضمن توازن السكر في الجسم ويحمي المرضى من مضاعفات قد تكون خطيرة أو مميتة.