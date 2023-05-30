محافظ بني سويف: إزالة 60 حالة تعد ضمن حملات الحفاظ على حق الدولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات ، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ، الذي تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 12حالة تعد على مساحة 21 ألف و250 متر أراضي أملاك دولة ، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 59 حالة ( 54 حالة تعد مباني + 5 حالات زراعات) "منذ انطلاق المرحلة السبت الماضي وحتى صباح اليوم"

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة،وذلك في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي يتم تنفيذها بداية من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل ، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.