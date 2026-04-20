الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

العربية اتعجنت.. تفاصيل مصرع 2 وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وتروسيكل بأسيوط.. أسماء

أسيوط: إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ناحية مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

تفاصيل الحادث 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل ناحية مدخل قرية بني رافع ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الشرطة و 8 سيارات إسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

8 سيارات إسعاف

دفعت هيئة الإسعاف صباح اليوم الاثنين بـ 8 سيارات لنقل 12 مصابا ومتوفيين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل وقع بطريق أسيوط- القاهرة الزراعي ناحية مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

أسماء المصابين

حصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين وهم انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة كلا من: إياد شريف محمد، 26 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وملك سعد أحمد، 21 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد أحمد أمين، 30 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر،  وبريئة حمدي عبد العليم، 23 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وحاتم هاشم سعد، 27 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيسر. وجودي محمد محمود، 19 عاما، كدمات متفرقة بالجسم،  وفريال طه محمد، 50 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، صابرين أحمد حجاب، 25 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمود عبد الله، 25 عاما،  كدمات متفرقة بالجسم، وفايز معزوز جيد، 58 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وسارة محمد علم الدين، 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وشاب آخر مجهول الاسم والهوية، 22 عاما، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيمن، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

وتوفي محمود. س. م، 37 عاما، هاني. م. س، 25 عاما، ونقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

