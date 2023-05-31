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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة.

المقادير

2 كوب حليب

ملعقتين كبيرتين دقيق

ملعقتين كبيرتين نشأ

ربع كوب زيت

ربع كوب زبده

ملعقة كبيرة خل

3 مثلثات جبنة

ملح

ملعقتين كبيرتين حليب بودرة

ربع كوب ماء دافئ

طريقة التحضير

* نضع الحليب ،الدقيق ،النشا ،الزيت ،الزبدة ,الخل والجبنة المثلثات في الخلاط ونخفقهم جيداً.

* نضع الخليط في وعاء على نار متوسطة ونقلبه باستمرار إلي أن يبدأ في الغليان.

* نضيف اليه الحليب البودرة مذاب في الماء الدافئ ونقلبهم معا ثم نضيف الملح مع التقليب الي ان يبدأ في الغليان ثم نطفئ النار.

* نحضر علب جبنة مستخدمه سابقا بها أكياس بلاستيك بلاستيك ونضع فيها الجبنة وهي ساخنة ثم نغطيها بالاكياس ونتركها تبرد ثم توضع في الثلاجة لمدة ٦ ساعات.

* نخرجها من الثلاجة ونقطعها مثلثات.

 

 

 

 

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة أكياس بلاستيك طريقة عمل الجبنة

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