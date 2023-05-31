قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة.
المقادير
2 كوب حليب
ملعقتين كبيرتين دقيق
ملعقتين كبيرتين نشأ
ربع كوب زيت
ربع كوب زبده
ملعقة كبيرة خل
3 مثلثات جبنة
ملح
ملعقتين كبيرتين حليب بودرة
ربع كوب ماء دافئ
طريقة التحضير
* نضع الحليب ،الدقيق ،النشا ،الزيت ،الزبدة ,الخل والجبنة المثلثات في الخلاط ونخفقهم جيداً.
* نضع الخليط في وعاء على نار متوسطة ونقلبه باستمرار إلي أن يبدأ في الغليان.
* نضيف اليه الحليب البودرة مذاب في الماء الدافئ ونقلبهم معا ثم نضيف الملح مع التقليب الي ان يبدأ في الغليان ثم نطفئ النار.
* نحضر علب جبنة مستخدمه سابقا بها أكياس بلاستيك بلاستيك ونضع فيها الجبنة وهي ساخنة ثم نغطيها بالاكياس ونتركها تبرد ثم توضع في الثلاجة لمدة ٦ ساعات.
* نخرجها من الثلاجة ونقطعها مثلثات.