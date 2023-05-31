عضو مجلس إدارة الأهلي: أتمنى أن يتفوق كولر على مانويل جوزيه

أبدى الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاؤله الشديد بقدرات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا أن يتفوق على المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي سبق وحقق إنجازات تاريخية مع النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لا يوجد لدينا فكرة المقارنات بين المدربين، وكولر قريب من مانويل جوزيه كثيرًا، في تعدد البطولات والفوز على الخصوم، وأتمنى أن يعيد تجربة المدرب البرتغالي".

وأضاف: "كولر مدرب منضبط وهادئ وقام بتغيير الكثير وطور لاعبين داخل الفريق، وهو شخصية قوية ومساعدوه من الشخصيات المحترمين، ولا أحب مقارنته مع موسيماني، وهو مدرب كبير أيضا حقق بطولات افريقية للأهلي منها بطولة تاريخية".

وأكمل: "كثرة الإصابات وقت موسيماني لا أستطيع أن أجزم أنها كانت بسبب طريقة تدريبه، وهو مدرب رائع، كما كولر حقق بطولات هذا الموسم واتمنى ان يتفوق على جوزيه".

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة الوداد

وأكد: "محمد الشناوي وحمدي فتحي سيكونا جاهزين لنهائي افريقيا ذهابًا وإيابًا".

وحول الطرف الذي كان يفضله في نهائي دوري الأبطال، قال: "أتمنى أن نحصد البطولة بغض النظر عن الطرف الآخر أمام الأهلي، لا أحب السيناريوهات لأن ربنا يختار الأفضل دائمًا، والبعض رسم سيناريوهات قبل لقاء الوداد أمام صن داونز، حتى انتهت 2-2 بسيناريو كان غير متوقع مطلقا".

واختتم: "صن داونز فريق صعب على ملعبه ويخوض المباريات عصرًا ولديه فنيات جيدة، لكن الوداد لديه جماهير شرسة، كل فريق له ميزة وعيب والأهم أن يتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".