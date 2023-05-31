عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: أبحث في أعمالي عن مخرج مخاطر وليس عن دور مختلف

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن معايير اختيارها للأدوار التى تقدمها فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

وقالت رحاب الجمل: "عُرض عليّ الكثير من الأعمال فى رمضان 2023 ولكننى رفضت المشاركة لاستسهال المخرجين فى اختيار الأدوار ووجدت أن كل الأدوار تشبه ما قدمتها ولا توجد إضافة".

وأضافت رحاب الجمل: "دائمًا ما أبحث عن مخرج مخاطر ومختلف مثل يسرى نصر الله ومحمد سامى لقدرتهما على تقديمي بشكل مختلف حتى فى الأدوار التى قدّمت مثلها".

يذكر أن الفنانة رحاب الجمل  تشارك فى فيلم "مستر إكس" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة.

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس 

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

 تفاصيل فيلم مستر إكس
 

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور ورحاب الجمل، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مايو.. لماذا أصبح أطول شهر في السنة؟

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

أول رد رسمي من الأهلي بشأن ضم إمام عاشور

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

المقاولون العرب يحسم رغبته من انضمام نجمه إلى الأهلي

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا بقوة 6.2 ريختر

هجوم للمُستوطنين في «نابلس»|إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والحجارة وعشرات آخرين بالاختناق

بعد فشلها اليوم.. موعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الفضائي للمرة الثانية

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

البلدي بـ 225 جنيهًا والسوداني بـ195.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محتاج وقفة .. نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

شبيهة يسرا تشعل السوشيال ميديا.. عروس نسخة طبق الأصل من الديفا| شاهد

لا ترميها بعد اليوم.. ماذا تفعل قشور الرمان للمعدة؟

لو أنت مريض ضغط مرتفع.. 8 مشروبات تعالجه

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ