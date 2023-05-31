رحاب الجمل: أبحث في أعمالي عن مخرج مخاطر وليس عن دور مختلف

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن معايير اختيارها للأدوار التى تقدمها فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

وقالت رحاب الجمل: "عُرض عليّ الكثير من الأعمال فى رمضان 2023 ولكننى رفضت المشاركة لاستسهال المخرجين فى اختيار الأدوار ووجدت أن كل الأدوار تشبه ما قدمتها ولا توجد إضافة".

وأضافت رحاب الجمل: "دائمًا ما أبحث عن مخرج مخاطر ومختلف مثل يسرى نصر الله ومحمد سامى لقدرتهما على تقديمي بشكل مختلف حتى فى الأدوار التى قدّمت مثلها".

يذكر أن الفنانة رحاب الجمل تشارك فى فيلم "مستر إكس" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة.

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

تفاصيل فيلم مستر إكس



ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور ورحاب الجمل، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.