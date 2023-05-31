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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحقيق مع راكبة أجنبية حاولت تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تجري نيابة الغردقة التحقيق مع راكبة أجنبية بعد ضبطها أثناء محاولتها تهريب عدد من الأقراص المخدرة عبر مطار الغردقة. تم تحرير محضر ضدها وبدأت الإجراءات القانونية المناسبة.

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 نجح رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك المطار، وبالتعاون مع الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، في ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وهذا يعتبر مخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لعام 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.

 

خلال إجراءات التفتيش على الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية، أثارت راكبة أجنبية الجنسية الشكوك والاشتباه عند خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وذلك وفقًا لتقرير أشرف خلف، مأمور اللجنة الجمركية في صالة الوصول الدولي.

 

بالتعاون مع محمد حسام وإشراف عمر ناصر، تم تمرير حقائبها عبر جهاز الفحص، وتم اكتشاف وجود عبوات دوائية مشبوهة.

 

تم تكليف علاء ادريس، المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكبة بشكل دقيق، وتبين وجود ١٠ شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي 100 قرص، و2 زجاجة من السائل المخدر مخبأة بين طيات الملابس.

 

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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