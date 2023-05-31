بريطانيا تواجه خطر إغلاق أكثر من 90 مدرسة بسبب نقص التلاميذ

أكثر من 90 مدرسة ابتدائية في بريطانيا ستغلق أو تتعرض لخطر الإغلاق لأن أكثر من ثلثيها فارغ، وفقًا لتحليل أجريته صحيفة الجارديان لبيانات الحكومة.

وكشف تحليل الجارديان أن مزيجا من معدلات المواليد المنخفضة والنزوح الجماعي للأسر الشابة من المناطق الحضرية في مواجهة ارتفاع تكاليف الإسكان ورعاية الأطفال، يعني أن العديد من المدارس الابتدائية تشهد انخفاضًا في أعدادها- والتمويل المرتبط بها، حيث يكافح البعض للحفاظ على أبوابها مفتوحة نتيجة لذلك.

أظهر التحليل أن 88 مدرسة ابتدائية في بريطانيا كانت فارغة أكثر من ثلثيها العام الماضي، مما جعلها معرضة لخطر الإغلاق. في المتوسط، كان معدل نسبة الأماكن الشاغرة الذي سجلته 156 مدرسة أغلقت منذ 2009-2010 في العام الأخير من عملها 66٪.

تم بالفعل اقتراح إغلاق أربع مدارس ابتدائية أخرى.

في جميع أنحاء بريطانيا، كانت هناك أماكن شاغرة في المدارس الابتدائية أكثر من أي عام آخر منذ 2009-2010، أي ما يعادل 570 ألف تلميذ، أو 11.5٪ من إجمالي السعة.

تتوقع وزارة التعليم أن ينخفض عدد التلاميذ في المدارس التي تمولها الدولة بمقدار 944.000 خلال العقد القادم.

في جميع أنحاء بريطانيا، انخفض عدد الأطفال المسجلين في أكثر من ربع المدارس الابتدائية، مع تسجيل بعض المدارس (80) انخفاضًا بأكثر من 50٪ في التلاميذ منذ 2009-2010.

وأظهر تحليل أرقام وزارة التعليم أنه منذ عام 2009، تم إغلاق حوالي 160 مدرسة ابتدائية وتم دمج حوالي 570 مدرسة. خلال العام الدراسي 2021-22 كان هناك 16791 مدرسة ابتدائية في بريطانيا.