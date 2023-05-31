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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الأكل وبس.. تمارين رياضية تقمع الشهية وتخفض الوزن

تمارين لقمع الشهية
تمارين لقمع الشهية

إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ليس فقط لتحسين اللياقة البدنية والصحة، ولكن أيضاً لتقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن. ومن بين الأنشطة البدنية التي يمكن ممارستها لتقليل الشهية كشف عنها كابتن الفتنس خالد إبراهيم والتى تتمثل فيما يلي. 

1. المشي: يمكن ممارسة المشي بشكل يومي لمدة 30 دقيقة إلى 1 ساعة، ويمكن زيادة الوقت والمسافة تدريجياً. ويمكن أن يساعد المشي على تقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن.

2. التمارين الهوائية: يمكن ممارسة التمارين الهوائية مثل الركض والسباحة وركوب الدراجة والتدريبات الكارديو لمدة 30 دقيقة إلى 1 ساعة، وذلك بشكل منتظم لتحقيق فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن.

3. التمارين التحميلية: تشمل التمارين التحميلية مثل رفع الأثقال وتمارين القوة والمقاومة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة كتلة العضلات وتحسين معدل الأيض، وهو ما يؤدي إلى تقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن.

4. اليوجا: تشمل اليوجا تمارين التنفس والتأمل والتمارين البدنية اللطيفة والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة والتقليل من الشهية والإحساس بالجوع الشديد، وتساعد أيضا في الحفاظ على الاسترخاء والتوازن النفسي.

5. الرقص: يمكن ممارسة الرقص لتقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن، إذ يمكن أن يكون ممتعاً ومحفزاً ويمكن أن يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل فعال.

يجب أن يتم ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ومتواصل لتحقيق الفوائد الصحية المرجوة، وينصح بالتحدث مع الطبيب أو المدرب الرياضيقبل البدء في أي برنامج تمارين جديد، للاطمئنان على سلامة الجسم وضمان تمارين مناسبة للحالة الصحية الحالية. كما ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل التمرين الرياضي، لتوفير الطاقة اللازمة للجسم أثناء التمارين.

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