البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت قبل يومين.

ناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، التقارير الصادرة عن هذه اللجان.

وعقدت لجنة السكرتارية اجتماعها، الأربعاء، للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اثنين من الأباء الكهنة بالولايات المتحدة الأمريكية، هما الأب القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد ابانوب والقديس الأنبا أنطونيوس، بايون، بنيوچيرسي، والأب القس أبرآم مكرم نجيب كاهن كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس، واشنطن، نيو چيرسي وبصحبة كل من منهما مجموعة من الشباب من أبناء الكنيستين اللتين يخدمان فيها، والذين يقومون بجولة سياحية أثرية ودينية بمصر حاليًا، وقدم لهم البابا هدايا تذكارية والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.

خدمة الكنيسة داخل مصر

ورحب قداسة البابا تواضروس بهم واستفسر منهم عن الأماكن التي زاروها، ومدى تمتعهم بها وبوجودهم في مصر بشكل عام، كما ألقى عليهم كلمة مناسبة وأجاب على أسئلتهم، وأعطاهم فكرة عن خدمة الكنيسة داخل مصر وانتشارها في دول العالم.