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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين تكشف عن إصدار كهربائي جديد من C5 إير كروس

سيتروين C5  اير كروس
سيتروين C5  اير كروس

تعمل مجموعة ستيلانتس على إمداد أسطول سيارتها بالكهرباء تدريجياً من خلال إضافة محرك التوربو الجديد PureTech 48V الهجين المعتدل سعة 1.2 لتر، بعد إطلاقها في سيارتي بيجو 3008 و 5008 في وقت سابق من هذا العام. 

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سيتروين C5  اير كروس

وجد المحرك الجديد طريقه في السيارة سيتروين C5  اير كروس ذات الصلة ميكانيكيًا ، مما أضاف مزيدًا من الكفاءة.

 

كانت سيارة سيتروين C5  اير كروس متاحه بالفعل مع مجموعات نقل الحركة الهجينة (Hybrid 180و Hybrid 225) ولكن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها على نظام هجين معتدل ، يتدرج تحته من حيث القوة والتسعير.

سيتروين C5  اير كروس

يقترن محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني مع علبة تروس أوتوماتيكية جديدة ذات 6 سرعات مزدوجة القابض (e-DCS6) ، مما يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية. 

 

ينتج المحرك الكهربائي في سيارة سيارة سيتروين C5  اير كروس نحو 28 حصانًا (21 كيلو واط / 29 حصانًا) ويتم دمجه داخل غلاف علبة التروس جنبًا إلى جنب مع العاكس ووحدة التحكم الإلكترونية.

سيتروين C5 اير كروس

يبلغ ناتج مجموعة نقل الحركة 134 حصانًا (100 كيلو واط / 136 حصانًا) وعزم دوران 230 نيوتن متر (170 رطل قدم) ، ولكن يمكن للمحرك الكهربائي أن يساهم بقوة إضافية تبلغ 12 حصانًا (9 كيلو واط / 12 حصانًا) في ظل تسارع قوي، ويتم الحصول على الطاقة من بطارية ليثيوم أيون 48 فولت بسعة 432 وات في الساعة مثبتة أسفل مقعد السائق.

سيتروين C5  اير كروس

وفقًا لسيتروين، فإن التوفير الإجمالي في متوسط استهلاك الوقود مقارنة بالمكافئ غير الكهربائي هو 1 لتر / 100 كم ، مما يمثل تحسنًا بنسبة 15 ٪ ويمكن أن يصل إلى 30 ٪ في المدينة. 

 

تشير سيتروين إلى أنه على الرغم من الكهرباء المعتدلة، يمكن إجراء ما يصل إلى 50 ٪ من القيادة الحضرية بدون انبعاثات، ويبلغ متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار دورة WLTP المدمجة 129 جم / كم بينما يتوافق الطراز مع معيار Euro 6.4.

سيتروين C5  اير كروس

سيتوفر سيارة سيتروين C5  اير كروس إصدار Hybrid 136 e-DCS6 للطلب قريبًا مع بدء عمليات التسليم الأولى في النصف الثاني من عام 2023، وسيتم تقديم سيارات الدفع الرباعي الهجينة الخفيفة في مجموعات Feel و Feel Pack و Shine و Shine Pack، كما هو الحال مع خيارات توليد القوة الأخرى في تشكيلتها.

ستيلانتس بيجو 3008 سيتروين C5 Hybrid Euro 6 4 سيتروين C5 اير كروس سيتروين

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