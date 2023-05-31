فتاوى وأحكام .. كيفية العمرة لمريض سلس البول والتصرف الشرعي عند الطواف .. جواز الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر بشرط

فتاوى وأحكام

كيفية العمرة لمريض سلس البول والتصرف الشرعي عند الطواف

الإفتاء: تجوز الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر بشرط

أمين الفتوى: من يتأمر على زملائه في العمل خسيس

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت غير موعدها؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز نقل المصحف من مكان إلى آخر والشخص غير متوضئ

كيف أتخلص من المال الحرام بعد الإقلاع عن الذنب؟.. لجنة الفتوى توضح

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذا الملف .

فى البداية .. كيف تكون العمرة لمن به سلس بول؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي.

لترد دار الإفتاء قائلة: يجوز لمن به سلس البول أداء العمرة، وعليه فقط أن يتوضأ لوقت كل فرض، ويجوز أن يطوف ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير الذي ابتلي به -سلس البول-.

جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 80): [(ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ، ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضئون (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم (ويصلون به) أي بوضوئهم في الوقت (ما شاءوا من)... (النوافل) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف (ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر (بخروج الوقت) كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد] اهـ.

أرسل شخص سؤال الى الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية بفيسبوك ، يقول فيه: " رجل يرغب في أداء العمرة ولكنه مصاب بسلس البول فماذا ينبغي عليه أن يفعل أثناء الطواف والصلاة ؟

ردت لجنة الفتوى قائلة: " من ابتلي بسلس البول وأراد الطواف في هذه الحالة؛ فعليه أن يشد على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه، ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ويطوف في الوقت ماشاء الله له أن يصلي ، فإذا خرج وقت الصلاة نقض وضوؤه.

كيفية صلاة سلس البول .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أن هذا مرض عندما يصاب به شخص ولا يتحكم في بوله.

مرض السلس هو من لا يقدر على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه أن يتوضأ ويصلي مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

هل تقبل الصلاة بالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً إن ستر العورة اثناء الصلاة شرط لصحتها سواء للرجل او المرأة، وهو من الشروط الواجب اتباعها.

وأشار إلى أن عورة الرجل فهى من السرة حتى الركبة، وأما المرأة فجميع سائر الجسم عدا الوجه والكفين والقدمين عند المذهب الحنفى، وبالتالى فأن صلاتك ليست باطلة ما دمت سترت المنطقة ما بين السرة والركبة وإن سترت من فوقها كان أفضل.

جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.

ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب ممدوح، قائلًا: إن من يتآمر على زملائه فى العمل خسيس والشرع لا يحب الخسة، لكن هنا يجب توضيح الأمر وهو ماذا فعل هذا الشخص؟ هل مطلوب منه كتابة تقرير عن أداء الموظفين وفعل ذلك؟ .. ان كان الامر كذلك فهذا ليس تآمرا بل هو أداء لعمله.

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل أو الموظف بدون وجه حق، لافتا إلى أن منظومة العمل في أي مؤسسة تحكمها لوائح محددة تطبق على الجميع دون استثناءات.

وأجاب "عاشور"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، عن سؤال يقول: "لدي مشكلة مع صاحب العمل بسبب أنه إذا غاب موظف يحتسب هذا اليوم بيومين رغم أنني من حقي أن أتغيب وقانون العمل يسمح بذلك فما حكم ذلك؟". قائلا: "إذا كان ما يفعله صاحب العمل مخالفا للقانون الذي يحكم سير العمل فهو آثم شرعا ولا يجوز له فعل ذلك لأن خصم يوم اشتغله الموظف أو العامل أضاع عليه حقه، أما إذا كان القانون ينص على ذلك فله الحق في ذلك ولا يلام على فعله".

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

يُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

هل يجوز نقل المصحف من مكان إلى آخر إذا كان الشخص على غير وضوء ..؟ سؤال ورد إلي دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للرد علي أسئلة المتابعين قائلا: إذا كان الشخص علي جنابة من حدث أكبر كالحيض أو الجماع، فهنا لا يجوز مسك المصحف ونقله إلى مكان آخر.

وأضاف أمين الفتوي أنه في حالة إذا كان الشخص غير متوضئ (الحدث الأصغر) فهنا الأمر أهون وهنا يجوز المسك بالمصحف ونقله وإن كان من الأفضل الإمساك بمنديل أو قطعة من القماش.

كيف أتخلص من المال الحرام بعد التوبة.. بعد العودة من الذنب والشعور بالندم يحتاج الإنسان إلى التخلص من أثار الذنب كأن يكون مرتشي أو اختلس مبلغا من المال ، ومن شروط التوبة هي رد الحقوق إلى أصحابها والاعتذار عن ما حدث .

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية التخلص من المال الحرام؟.

وقالت لجنة الفتوى، إن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بـ المال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.

وأشارت اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.