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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 جنيه انخفاضا بجرام الذهب عيار 21.. الشعبة تكشف مفاجأة |فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 2800 جنيه أنخفض ووصل اليوم لـ 2330جنيها، أي أن هناك انخفاض 500 جنيه.

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2000 جنيه .. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم| فيديو

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صعود مفاجيء في أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

وعرضت الإعلامية الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.
 

 

500 جنيه انخفاضا في أسعار الذهب

 

وقد أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه يشجع الشراء في هذه الفترة، لآن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

وكشف سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب في هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، وقال: "اللي عايز يشتري الآن يشتري"، موضحًا أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم هناك انخفاض وصل لـ 500 جنيه.

ولفت سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن سعار جرام الذهب عيار 21 يشهد مفاجأة، وهو الانخفاض في الأسعار، لآن الكثير يشتري عيار 21.

أسعار مصنعية الذهب في مصر:


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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