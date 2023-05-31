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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا : أوروبا تفقد فاعليتها السياسية حال فشلها بضم دول غرب البلقان للاتحاد

صدى البلد

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الأربعاء أن أوروبا لن تصبح فاعلا سياسيا عالميا ما لم تنجح في ضم دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وتأمين الجوار المباشر لها.

وقال شالينبرج في تصريحات له اليوم - عقب عودته من المشاركة في منتدى "جلوبسيك 23" في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا- أن دمج الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان هو اختبار لقوة أوروبا الجيوستراتيجية.

وبالنظر أيضا إلى التوترات الأخيرة في شمال كوسوفو .. أصر وزير الخارجية على تسريع عملية التوسيع، مشيرا إلى أنه من خلال المنظور الأوروبي فقط لدينا القدرة على تقليل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة وإيجاد أساس للتعاون.

وأضاف الوزير قائلا إنه ثبت أن عدم الاستقرار في غرب البلقان يؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار في أوروبا الوسطى.

مباحثات ناجحة مع كل من وزيري خارجية سلوفاكيا

وأوضح الوزير أنه أجرى مباحثات ناجحة مع كل من وزيري خارجية سلوفاكيا ميروسلاف ولاشوفسكي وجمهورية التشيك يان ليبافسكي تناولت آثار حرب العدوان الروسية وقضية الهجرة غير الشرعية وأزمة الطاقة.
 

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