برلماني: قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير، ولكن سيكون هناك حزم جديدة لـ طلبات التصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيها مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح.

ولفت إلى أن كل من ارتكب مخالفة يكون هناك تقنين لـ الأوضاع، وأن كل شخص ارتكب مخالفة سيتعرض لـ العقاب، من خلال غرامات.

وأشار إلى أن هذا الأمر تحول من قضية فردية، لـ قضية مليونية، وأن هذا الملف سيتم غلقه قريبا.

وتابع "غلق هذا الباب حتي يكون هناك سلم، وكل من خالف سيحصل على رخصة، وأن هذا حتى لا يقوم موظف بتهديد أحد المواطنين".

وكشف أن الهدف من تقنين الأوضاع ليس لـ تجميع الأموال ولكن لحل مشكلات المواطنين، وأن كل من ارتكب مخالفة سيكون له فرصة لـ التصالح.

وأوضح أنه علم أن هذا القانون اوشك علي الانتهاء، وأن القانون الآن في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأن هناك بعض المواد يتم التعديل فيها.