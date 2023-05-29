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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أكد أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه هناك فرق بين التصالح في مخالفات البناء وبين اشتراطات البناء وإجراءات الحصول على تراخيص مبان جديدة .

 

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وقال أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  كان هناك اجتماع لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي وأعلن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه وزير العدل بإعداد  تعديلات  حول كل ما اثير حول قانون التصالح في مخالفات البناء ".

 

 وأضاف أحمد السجيني :"  أطمئن كل المهتمين بملف التصالح بأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يصدر بتسيريات كثيرة للناس ".

 

 وتابع احمد السجيني :" وفقا للمعولمات التي أملكها فإن مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء سوف يصدر من الحكومة قريبا ويصل مجلس النواب ".

 

ولفت أحمد السجيني:"  دور انعقاد المجلس ينتهى بعد أسابيع ونأمل أن يتم تقديم مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ".

التصالح مخالفات البناء مخالفات السجيني اخبار التوك شو

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