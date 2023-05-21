عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب: إنجاز الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء «يُدرّس».. فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تكليف رئيس الوزراء للمستشار عمر مروان، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يتمنى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

txt

أحمد السجيني: التصالح في مخالفات البناء يعيد الثقة بين الحكومة والشعب

txt

النائب أحمد السجيني يستفسر عن أوضاع صرف تعويضات نزع الملكية


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تقديم مقترح مفاده أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات لاعبتارات معينة، على الحكومة التصالح عليه مقابل الحصول على حق الدولة وتوجيهه للخدمات وتقديم حياة كريمة للمواطنين.


وأضاف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت في ملف التصالح بمخالفات البناء، ورئيس الوزراء حريص على إنهاء الملف.


وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء حسب بيانات الحكومة ويمكن أن تزيد الأعداد لو تم فتح الباب مجددا واتخاذ الحكومة إجراءات جادة في هذا الملف.


واستطرد أن التصالح في مخالفات البناء عملية طواعية وإنجاز الحكومة فيه يدرس لأنها جعلت المواطن يتشكل لديه وعي لتقديم طلب تصالح على المخالفات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ