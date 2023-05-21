محلية النواب: إنجاز الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء «يُدرّس».. فيديو

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تكليف رئيس الوزراء للمستشار عمر مروان، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يتمنى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تقديم مقترح مفاده أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات لاعبتارات معينة، على الحكومة التصالح عليه مقابل الحصول على حق الدولة وتوجيهه للخدمات وتقديم حياة كريمة للمواطنين.



وأضاف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت في ملف التصالح بمخالفات البناء، ورئيس الوزراء حريص على إنهاء الملف.



وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء حسب بيانات الحكومة ويمكن أن تزيد الأعداد لو تم فتح الباب مجددا واتخاذ الحكومة إجراءات جادة في هذا الملف.



واستطرد أن التصالح في مخالفات البناء عملية طواعية وإنجاز الحكومة فيه يدرس لأنها جعلت المواطن يتشكل لديه وعي لتقديم طلب تصالح على المخالفات.

