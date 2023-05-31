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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر زهران يفاجئ الستات بحكايته مع مفيدة في مهرجان دبي

عمر زهران لـ «مفيدة»: عملتي معايا موقف أثر فيا ومن جمالك مش فاكره|فيديو

عمر زهران
عمر زهران

أفصح الممثل والمخرج عمر زهران، عن موقف قديم له مع مفيدة شيحة ولكنها لا تتذكره، قائلا: "عملتي معايا موقف زمان أثر فيا تأثير جبار ومن جمالك مش فاكره".

وأوضح"زهران"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أنه كان رئيس متورط لقناة نايل سينما قديما، و كانت ليست سوى شاشة عرض للأفلام وغير مهيكلة و بلا موظفين.

وأكمل "زهران"، أنه قرر الذهاب إلى مهرجان دبي دون أن يدعوه، وذهب كمُعد ومخرج وليس رئيس القناة، ووصل متأخرا ولم يتمكن من تصوير حفل الإفتتاح وشعر بحزن وإحباط لعدم وجود أي علاقات له هناك وعدم معرفته بأحد لمساعدته، حتى التقى بـ مفيدة وقامت بإعطائه فيديو حفل الافتتاح برغم من عدم معرفتها المسبقة به.

وتابع أن هذا الموقف كان بالنسبة له صادم، لأن مجال الإعلام قائم على المنافسة والسبق ولكنها خالفت ذلك وقامت بمساعدته، موضحا شكره الجزيل لها وتأثيره بهذا الموقف حتى اليوم.

 

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