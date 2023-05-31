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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المركز الثقافي النمساوي يستضيف أمسية فنية .. تفاصيل

المركز الثقافي النمساوي
المركز الثقافي النمساوي

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة امسية متنوعة تجمع الفنون البصرية بالموسيقى الكلاسيكية وتنطلق فى السابعة مساء الجمعة 2 يونيو بمقعد السلطان قايتباي بالمنطقة الاثرية فى صحراء المماليك .

تبدأ الأمسية بمعرض بعنوان النمسا والعالم العربي .. رحلة عبر ألف عام ويضم مجموعة من اللوحات الضخمة المطبوعة التى تبرز العلاقات الوطيدة بين النمسا والعالم العربى خاصة مصر وتروى قصصا شيقة من الماضى تشمل الكثير من المعلومات منها أن أول زرافة عرفتها النمسا على الاطلاق كانت هدية من محمد على باشا والى مصر عام 1828.

وفى الثامنة مساء يقدم خماسي موسيقي متعدد الثقافات بقيادة عازفة الفيولينة النمساوية ماريانا براندشتيتنر عدد من المؤلفات العالمية المميزة التى تجمع الطابع الكلاسيكي بالات الموسيقي الشرقية.

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يذكر أن قدمت دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا ، على المسرح المكشوف.

ويضم الفريق العازفين بوجدان لاكيتيتش (اكورديون) وميشال كنوت (ساكسفون)،  اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، إيدڤارد جريج ، بيلا بارتوك ، جيرشوين الى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الاعمال الغنائية العالمية للاطفال .


يذكر أن ديو البا تاسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في أداء الموسيقي الكلاسيكية ، قدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة ، حصل علي عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقي النمساوية الجديدة لعام  2016 - 2017 

المركز الثقافى النمساوى السلطان قايتباي المماليك النمسا مصر

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