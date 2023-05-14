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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري يطلق الدفعة الثانية لدورة فنون التايكوندو

التايكوندو
التايكوندو

افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر الدفعة الثانية لدورة فنون التايكوندو المجانية بمشاركة 30 طالباً من الشباب المصري.


وأعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي عن سعادته بالإقبال الكبير التي تحظي به دورات التايكوندو، وهو ما ظهر جلياً في عدد المتقدمين الذي فاق 700 متقدم، مشيراً إلى أن المركز يسعى جاهدا إلى قبول أكبر عدد من المتقدمين.


وأوضح مدير المركز أن 98% من الأطفال الكوريين يتعلمون رياضة التايكوندو منذ الصغر: ليس فقط لأنها رياضة تقوى الجسم، وإنما أيضاً لكونها تقوى الجسم والقلب. 

وتتسم رياضة التايكوندو بطابع أخلاقي وبدني متميز، ومن أهم صفات لاعبيها إنكار الذات واحترام الآخرين. 


وأعرب مدير المركز عن أمله في أن تسهم هذه الدورات التي ينظمها المركز في تعزيز شغف الشباب المصري بممارسة رياضية التايكوندو بشكل احترافي. 


وقال المدرب الكوري آن هيونج وون، الذي يشرف على دورات التايكوندو إن إمكانات تطور رياضة التايكوندو في مصر كبيرة للغاية في ظل اهتمام أعداد كبيرة من الشباب المصري بتعلمها وممارستها.   


ومن المقرر أن يتعلم المشاركون خلال هذه الدورة التي تستمر لـ 8 أسابيع حركات التايكوندو الأساسية، وعروض البومزا، ودروس الدفاع عن النفس. 

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