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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: القيادة السياسية تولي ملف تطوير التعليم اهتماما واضحا

حسام المندوه،عضو
حسام المندوه،عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ملف تطوير التعليم اهتماما واضحا وتضعه ضمن أولوياتها، منوها بأن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب يستهدف وضع استراتيجية ثابتة لا تتغير.

وأضاف  "المندوة" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يستهدف وضع استراتيجية ثابتة لا تتغير، بتغير الوزارات، متابعا: هذا المجلس سيساهم في دراسة التحديات وقياس مدى التقدم.

واسترسل: آراء المتواجدين في جلسة اليوم من الحوار الوطني كانت متباينة، وذلك دليل مدى مصداقية الحوار الوطني.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيكون منوطاً به جمع كل الاستراتيجيات والرؤى، وتحديد المسؤولية المجتمعية.
 

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