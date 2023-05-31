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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف الشيحي: التعليم الفني هو المستقبل.. وإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب فكرة جيدة

أشرف الشيحي، وزير
أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق

قال أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن طرح فكرة مجلس أعلى للتعليم والتدريب، طيبة، ويتم تنفيذها في العديد من دول العالم المتقدمة، متابعا: التعليم يجب أن يكون له سياسة ثابته.

 

وأضاف "أشرف الشيحي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة" على هامش جلسة الحوار الوطني، أن تغير الوزراء والسياسات يتسبب في حدوث خلل وعدم استقرار لسياسة التعليم، متابعا: التعليم يجب آن يكون له سياسة تابعة للدولة.

 

وأكد على أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب جيدة ومقبولة، وطرحها في الحوار الوطني، سيتيح الاستماع إلى العديد من الآراء، منوها بأننا لا نستطيع أن نغفل خبرات ووجهة نظر الوزراء السابقين.

 

ولفت إلى أن استراتيجية الدولة للتنمية تضم جزء خاص بالتعليم وتطويره، ولكن الاستراتيجيات قابلة للتغيير، لذلك يجب أن يكون هناك استراتيجية خاصة للتعليم.

 

وشدد على أن التعليم الفني هو المستقبل ولابد من وضع استراتيجية وآحده له.

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