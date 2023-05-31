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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوفد : أحد أسباب أزمة التعليم انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور

الدكتور هاجر التونسي
الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد

قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إن التعليم قضية كل القضايا وقضية كل بيت مصري، والذي يعاني تغير وجهات نظر التطوير بتغير شخص وزير التعليم، وبالتالي مشروع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعني أن هناك طريق واحد للتطوير.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت على مؤشر الإتاحة بشكل كبيرة، وفي عهد الرئيس السيسي يقطع تطوير التعليم أشواطا، مثل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات التكنولوجية، ولكن مازال هناك الكثير أمامنا بسبب استراتيجية 2030 التي رفعت سقف طموحاتنا، ومن كتب الاستراتيجية وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولن نتنازل عن هذا الهدف.

 

تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية

ولفتت إلى أن أحد أسباب أزمة التعليم انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، وصل إلى أن أحد المديرين كتب على مكتبه "ممنوع مقابلة أولياء الأمور"، فكيف ينجح نظام تعليمي تكاملي وهناك انقطاع بين المدرسة والأسرة، ومن ناحية أخرى بعض المعلمين يرفضون تطوير التعليم، فلابد أن تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية، المدرسة والمدرس والأسرة والمناهج.

هاجر التونسي حزب الوفد الحوار الوطني التعليم وزير التعليم

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