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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد نوار: تكريم الوطنية للإعلام لقامات الإذاعة ملأ صدورهم سعادة

صدى البلد

علق محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، على مرور 89 عاما على انطلاق الإذاعة المصرية.

 

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وقال محمد نوار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الإذاعة المصرية بدأت عام 1960 في مقرها  الحالي".

 

وأضاف محمد نوار :"  نتوجه بالشكر لكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الهيئة على تكريم قامات الإذاعة المصرية في حفل أمس تقديرا لمجهوداتهم ".

 

وتابع محمد نوار :"  السعادة ملئت قلوب رواد وقامات الإذاعة المصرية عبر العصور ".

 

وأكمل محمد نوار :"  رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طلب من قامات الإذاعة المصرية  مواصلة العطاء".

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