محمد نوار: تكريم الوطنية للإعلام لقامات الإذاعة ملأ صدورهم سعادة

علق محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، على مرور 89 عاما على انطلاق الإذاعة المصرية.

وقال محمد نوار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الإذاعة المصرية بدأت عام 1960 في مقرها الحالي".

وأضاف محمد نوار :" نتوجه بالشكر لكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الهيئة على تكريم قامات الإذاعة المصرية في حفل أمس تقديرا لمجهوداتهم ".

وتابع محمد نوار :" السعادة ملئت قلوب رواد وقامات الإذاعة المصرية عبر العصور ".

وأكمل محمد نوار :" رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طلب من قامات الإذاعة المصرية مواصلة العطاء".