تامر أمين مهنئا الإعلاميين : عمر الإذاعة المصرية أكبر من تاريخ دول

هنأ الإعلامي تامر أمين نفسه وجميع العاملين في مجال الإعلام، قائلاً:"كل سنة وأنا طيب، وكل سنة وكل الإعلاميين والمذيعين وكل من يعمل في مجال الإعلام طيبين".

تامر أمين : لما تيجي تحط حاجه ليها علاقة بالإعلام هتحط كلمة مصر جنبها على طول

وأكد "تامر أمين"، أن 31 مايو من كل عام، عيد الإعلاميين بناء على عيد الإذاعة المصرية التي انطلقت في مثل هذا اليوم 31 مايو عام 1934، مضيفاً أن عمر الإذاعة المصرية 89 عاما.



وتابع الإعلامي تامر أمين:أن عمر الإذاعة المصرية أكبر من عمر تأسيس بعض الدول، وكيانها، ثم انطلق التليفزيون في عام 1960.

تامر أمين: مصر أول من أنشأ مدينة للإنتاج الإعلامي

واستكمل تامر أمين :" لما تيجي تحط حاجه ليها علاقة بالإعلام، هتحط كلمة مصر جنبها على طول كلمة أول، مصر أول من أنشأ الإذاعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، و أول من أنشأ التليفزيون، وأول من أنشأ مدينة للإنتاج الإعلامي، وأول من أطلق قمر صناعي"