القبض على شخص تعدى على صاحب محل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على آخر أمام محل سكنه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى (مالك محل أعلاف – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بتاريخ 17 الجارى بالتعدى على والده لخلافات مالية بينهما إبان عمل المشكو فى حقه بالمحل الخاص بوالده.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبسؤاله أيد ما سبق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.