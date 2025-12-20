قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"خلية داعش الهرم" لجلسة 15 فبراير

أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بـ"خلية داعش الهرم"، لجلسة 15 مارس لمرافعة النيابة.

وجاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

