تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي

قررت محكمة المعادي، تأجيل جلسة محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي لاستكمال المرافعات والاطلاع على الأحراز

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، كانت قد تحفظت على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، إثر المشاجرة التي وقعت صباح الثلاثاء الماضي، داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي. البداية عندما توجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بصحبة مجموعة من الأشخاص إلى ملهى ليلي بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه وبين أمن الملهى التابعين لصاحب الملهى، اعتدى خلالها الجاردات على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بآخرين.