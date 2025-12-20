قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
حوادث

تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي

كتب: مصطفى رجب

 قررت محكمة المعادي، تأجيل جلسة محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي لاستكمال المرافعات والاطلاع على الأحراز

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن  الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، كانت قد تحفظت على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، إثر المشاجرة التي وقعت صباح الثلاثاء الماضي، داخل أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي. البداية عندما توجه مطرب المهرجانات عصام صاصا بصحبة مجموعة من الأشخاص إلى ملهى ليلي بالمعادي لتقديم فقرة غنائية، وأثناء الدخول، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه وبين أمن الملهى التابعين لصاحب الملهى، اعتدى خلالها الجاردات على أحد مرافقي صاصا، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بآخرين.

صاصا عصام صااص محاكمة صاصا

