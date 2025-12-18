قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
محافظات

لتغيبهم عن العمل .. إحالة عدد من الطاقم الطبي بمركز صحي في المنوفية للتحقيق

جولة ميدانية
جولة ميدانية
مروة فاضل

نظمت إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية جولة ميدانية على مركز تلوانة الطبي ومستشفى سرس الليان العام، وذلك تحت إشراف الدكتور أنور محفوظ مدير الادارة في إطار خطة إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة .

بدأت الجولة بالمرور على مركز تلوانة الطبي، حيث تم تفقد العيادات الخارجية والتأكد من انتظام سير العمل بها وفقًا للجداول المقررة، كما شملت الجولة المرور على قسم الكلى الصناعي، والتحدث مع عدد من المرضى للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها.

كما تم متابعة الانضباط الإداري بالمركز، وتبين وجود غياب لبعض أفراد الطاقم، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

واستكملت الجولة بالمرور على مستشفى سرس الليان العام، وذلك بحضور الدكتور محمد موسى مدير  المستشفى ومساعديه، حيث تم تفقد أقسام العناية المركزة، والأشعة، والكلى، والعيادات الخارجية، وتبين انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تم التنبيه على ضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، إلى جانب تفقد المطبخ والتأكد من الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى ومعايير النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والانضباط الإداري داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير، والعمل المستمر على تحسين جودة الأداء بما يحقق رضا المرضى ويخدم أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية إحالة للتحقيق مركز طبي صحة المنوفية

