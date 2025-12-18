لتغيبهم عن العمل .. إحالة عدد من الطاقم الطبي بمركز صحي في المنوفية للتحقيق

نظمت إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية جولة ميدانية على مركز تلوانة الطبي ومستشفى سرس الليان العام، وذلك تحت إشراف الدكتور أنور محفوظ مدير الادارة في إطار خطة إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة .

بدأت الجولة بالمرور على مركز تلوانة الطبي، حيث تم تفقد العيادات الخارجية والتأكد من انتظام سير العمل بها وفقًا للجداول المقررة، كما شملت الجولة المرور على قسم الكلى الصناعي، والتحدث مع عدد من المرضى للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها.

كما تم متابعة الانضباط الإداري بالمركز، وتبين وجود غياب لبعض أفراد الطاقم، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

واستكملت الجولة بالمرور على مستشفى سرس الليان العام، وذلك بحضور الدكتور محمد موسى مدير المستشفى ومساعديه، حيث تم تفقد أقسام العناية المركزة، والأشعة، والكلى، والعيادات الخارجية، وتبين انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تم التنبيه على ضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، إلى جانب تفقد المطبخ والتأكد من الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى ومعايير النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والانضباط الإداري داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير، والعمل المستمر على تحسين جودة الأداء بما يحقق رضا المرضى ويخدم أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.