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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دخلت حسابه خطأ| محافظ جنوب سيناء يكرم مواطنًا رد نصف مليون جنيه

فودة يكرم للمواطن
فودة يكرم للمواطن لامانته

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المواطن إبراهيم احمد السباعي  لامانته حيث رد نصف مليون جنيه للبنك دخلت حسابه بالخطأ.


وذلك علي هامش مؤتمر المتابعة الدورى اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة الجديد وامام، عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة ،
 المواطن  رد المبلغ  للبنك وقال إنه لن يأخذ مال ليس ماله :" مال الناس كناس "  المواطن إبراهيم احمد السباعي   يعمل أمين مخازن بإحدى الشركات، 
وأشاد المحافظ بأمانة المواطن الذي   رد مبلغ نصف مليون جنيه تم إضافتها لحسابة بطريق الخطا رافضا الحصول على اى مقابل أو مكافأة مالية .

وقدم المحافظ الشكر له  لامانتة ولكونة نموذج لاقرانه  من الشباب وامر بصرف مكافاة مالية خاصة له تقديرا لأمانتة .

مواطن امين

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اللواء خالد فودة يكرم مواطن لامانته نصف مليون جنيه

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