بعد تهنئة إلهام شاهين لها.. أجمل إطلالات هالة صدقى

نشرت الفنانة الهام شاهين ، فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام لتهنئة الفنانة هالة صدقي،بعيد ميلادها.





وتعد الفنانة هالة صدقى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمرللشفاهبألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





وتميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرزجمالأنوثتها.





وقالت هالة صدقي: "نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ".

وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل“،مضيفة:" نجاح شخصيتي في جفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي ".

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