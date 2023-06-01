شاهد.. مهيرة عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مهيرة عبد العزيز متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مهيرة في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود مكشوف ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وأكملت أناقتها بإكسسورات لامعه.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.

يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.