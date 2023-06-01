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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1 يونيو 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 63 و 64 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و 95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 57 و 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70و 75 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 94 و 95 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 94 و 95  جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 116 و 117 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 11 و 12 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

 

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