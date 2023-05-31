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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 31-5-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن اليوم هدوءًا نسبيًا بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد، إن كيلو الدواجن بـ 62 جنيهًا في المزرعة، مشيرًا إلى أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا يوجد أي أزمة.

وأضاف سامح السيد: محلات الدواجن تضع هامش ربح فوق الـ 10 جنيهات، ولابد من تنظيم صناعة الدواجن للحفاظ عليها بدلاً من العشوائية.. ونحن لا نعاني من أزمة في الفراخ.


وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لابد من تقليل حلقات التداول في صناعة الدواجن لتخفيض أسعارها، مستدركا أن إدراج الدواجن الحية في البورصة المصرية بدون مقابل.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 31-5-2023.. 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

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أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بأكثر من 1500 جنيه فقط .

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأربعاء 31-5-2023 ضمن نشرته الخدمية

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 72 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم استقر عند 62 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 69 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 69 و70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا

سعر الفراخ البلدي

 واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض  56 و 57 جنيها للكيلو. 

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 155 و160 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 93 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الجاري، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيه.

 

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 93 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد 

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 7 و8 جنيهات.

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