ماذا يحدث لو طبقت الزراعة قانون 70 وأوقفت بيع الدواجن الحية؟.. مفاجأة

تعمل الحكومة على خفض أسعار الدواجن ووقف ارتفاعها في الأسواق، من خلال استيراد الدواجن بأسعار مناسبة من الخارج، وإصدار قرارات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن.

بيع الدواجن الحية

وناشد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وزير الزراعة بوقف بيع الدواجن الحية لمنع حلقات التداول المتعددة وذلك بتطبيق قانون (70) لسنة 2009.

وقال السيد - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن سعر كيلو الدجاج من المزرعة وصل إلى 62 جنيهًا، ولكن التاجر يزود 20 جنيها على الكيلو، متابعًا: هناك تجار يضعون 20 جنيهًا زيادة على سعر الكيلو، بعد خروج الدواجن من المزرعة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، ولكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر طبق البيض وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ 1.3 مليار بيضة، وزيادة إنتاج الدواجن من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون.

وصدر القانون 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول الطيور الحية، والذي لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميع أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر، كما يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة.

خطوط لذبح الطيور

وبحسب القانون: تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها، حيث نص القانون على 4 مواد، جاءت كالتالي:

المادة الأولى:

يقصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح، وفقاً للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

المادة الثانية:

تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة، وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يحددها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدی قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

المادة الثالثة :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب على كل مخالفة لأي من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة ، وتغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العود.

المادة الرابعة:

يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تصدير الدواجن للخارج

من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن مصر لا تقوم بتصدير الدواجن إلى الخارج رغم أن هناك تقريباً من 36 لـ 40 منشأة جاهزة للتصدير من خلالها، مشيراً إلى أنه لمنع تداول الدواجن الحية طبقاً لقانون (70) لسنة 2009، هناك عدة شروط يجب أن تتوافر.

وأضاف السيد في تصريحات لـ "صدى البلد": شعبة الدواجن تؤيد تطبيق القانون، من خلال ربط المحلات التجارية بالمجازر، ووضع خطة لتطبيق القانون، ويكون تطبيق القانون بمشاركة وزارات الزراعة و التجارة والصناعة.

وأشار إلى أهمية تراخيص المحلات التجارية التي تتداول بيع الدواجن ويكون ذلك عقب إعلامهم بتطبيق القانون قبل 6 أشهر بما يعني أنه في خلال عام من الآن لن يتم تداول أي دواجن حية، مع وضع الخطة المناسبة لتطبيق القانون لضمان نجاح عملية التطبيق.

وسجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 -5-2023، انخفاضات طفيفة سواء أسعار الفراخ والبيض في المزرعة أو الأسواق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الذرة.

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع "جملة": سجلت الفراخ البيضاء 64 جنيهًا والدواجن الحمراء من 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

وأما أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض من 90 إلى 90.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 90 إلى 90.75 جنيه، سعر كرتونة البيض البلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة)، سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 72.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 95.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.