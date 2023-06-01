زلزال عنيف يضرب جزرا روسية.. ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس ، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا.



وأفادت أكاديمية العلوم الروسية المعنية برصد الزلازل، أن الزلزال وقع بالقرب من الساحل الشرقي لـكامتشاتكا، وكان على عمق 46.3 كم ، وعلى بعد 385 كم عن مدينة بتروبافلوفسك .



ولم ترد أي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلال حتى الأن.

وكان قد أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل، امس الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب منطقو جوكسون في كهرمان مرعش التركية.

وأوضح مرصد كانديلي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع علي عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.