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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولون يقتحمون مكتب الشباب والرياضة في المحلة

أمن الغربية
أمن الغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، من جهودها لكشف غموض واقعة اقتحام مجهولين مكتب الشباب والرياضة باول المحلة لتحديد هوية الجاني ومطاردتهم لتقديمهم للعدالة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث اقتحام مكتب إدارة الشباب والرياضة باول المحلة.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم معاينة كاميرات مراقبة.


ويكثف رجال الشرطة جهودهم في تحديد هوية الجاني وضبطه.


وأفاد المحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بتحرير محضر بالواقعة وتبين بعثره بعض أوراق المكتب ولا يوجد سرقة محتويات محددة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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