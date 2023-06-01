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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

460 جنيهًا هبوطا.. انخفاض بأسعار الذهب وعيار 21 يشهد مفاجأة| فيديو

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، مبلغ 2340 جنيها، وقد سجل من قبل 2800 جنيه، أي أن هناك انخفاضا وصل إلى 460 جنيهًا.

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ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

وفى هذا التقرير نستعرض آخر سعر لـ الذهب 

قدمت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 1-6-2023.


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اليوم

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وقد أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه يشجع الشراء في هذه الفترة، لأن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

وكشف سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب في هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، وقال: "اللي عايز يشتري الآن يشتري"، موضحًا أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم هناك انخفاض.

ولفت سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن سعار جرام الذهب عيار 21 يشهد مفاجأة، وهو الانخفاض في الأسعار، لآن الكثير يشتري عيار 21.

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