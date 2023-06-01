عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تشهد حالة الجو موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحذرت هيئة الأرصاد من موجة الارتفاع في درجات الحرارة، هناك أمطار ستصل لـ القاهرة، معها أتربة و عاصفة رملية، وخلال الساعات الحالية تشهد البلاد عاصفة جوية و ترابية.

txt

تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

txt

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم الثلاثاء

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاعا ملحوظا بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية. 


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية: «قيم الحرارة سترتفع عن الأمس من 4 إلى 5 درجات، ومن المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية نهارا، وسنشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات». 


وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.


 

الأرصاد هيئة الأرصاد الاحوال الجوية حالة الجو الامطار سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

فرمان من الشعباني.. الترجي يتحرك لخطف هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للطفل.. كيف نحافظ على صحة أولادنا بنظام غذائي مناسب؟

تفاصيل حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس والتكلفة المالية للمشروع

نائب الشيوخ: دعم طلاب الثانوية العامة يؤكد شمولية مبادرة حياة كريمة

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

السما صفرا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ