العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

تشهد حالة الجو موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحذرت هيئة الأرصاد من موجة الارتفاع في درجات الحرارة، هناك أمطار ستصل لـ القاهرة، معها أتربة و عاصفة رملية، وخلال الساعات الحالية تشهد البلاد عاصفة جوية و ترابية.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاعا ملحوظا بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية: «قيم الحرارة سترتفع عن الأمس من 4 إلى 5 درجات، ومن المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية نهارا، وسنشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات».



وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.



