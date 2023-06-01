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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بـ 5 درجات فرقا عن أمس، الأربعاء، وأن درجة حرارة اليوم ستصل لـ 40 درجة.

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أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، أن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة في المساء ستصل لـ 26 درجة.

وأشارت إلى أن اليوم هناك نشاط رياح من المناطق الصحراوية، وستكون سرعتها بين 35 و45 درجة. 

ولفتت إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحري، وستصل للقاهرة، وأن الأمطار ستكون خفيفة.

وأوضحت أن موجة الارتفاع في درجات الجرارة ستستمر حتى السبت، ومن يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة لـ 34 بعد أن وصلت إلى 40 درجة.

وكشفت أن الـ 48 ساعة المقبلة ستشهد رياحا ورمالا وأتربة، ودرجات حرارة مرتفعة، وهناك أمطار، وستكون في بعض الأماكن رعدية.

وطالبت المواطنين بحمل زجاجة مياه حال الخروج فى نهار اليوم وغد، وارتداء كمامة لمرضى الحساسية.

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