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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

أمطار
أمطار

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئ تتمثل في أمطار وحرارة ورمال وأتربة تضرب البلاد، مؤكدة أن غدًا الخميس تعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

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وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع من اليوم وحتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية؛ بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، وهذه الكتل تزيد من الشعور بارتقاع درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وتابعت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية فترة النهار، مما يشعرنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

وكشفت عن أنَّ الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى سترتفع وتسجل بين الـ23 درجة مئوية لـ24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وفترات الليل ستكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. 

ونوهت بأنَّ اليوم سيكون هناك نشاطا للرياح سرعاته تتجاوز 40 كم/ساعة ولكن سيكون هناك بعض المناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد ومطروح والسلوم وهو مثير لبعض الرمال والأتربة، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد بمطروح والسلوم.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أنَّ المناطق الداخلية من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد سيكون بها بعض الأتربة والشوائب العالقة بعض فترات النهار، مما ستؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الخميس، خصوصًا أنَّه من المتوقع مزيد من الارتفاع غدًا وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية خلال فترات النهار، والمناطق الجنوبية 42 درجة مئوية، ولذلك غدا وبعد غدا تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار مع تقدم للأتربة والرمال المثارة بالمناطق الداخلية.

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