سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس اليوم

الأرصاد تكشف عن طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ72 ساعة القادمة، قائلة،" نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا الأربعاء من درجتين لـ5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، وسوف نشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة وشديد في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وسوف تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية".

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومتابعة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية النشرات الجوية لمعرفة أماكن الرمال المثارة.

طقس اليوم

وعن طقس اليوم قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،" نشهد أجواءً مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تأثرنا بكتل هوائية شمالية، ودرجة الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام".

وأشارت إلى أننا سوف نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، أما السواحل الشمالية سوف تكون أقل درجات حرارة وسوف تكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة.