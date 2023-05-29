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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف عن حالة الطقس خلال الصيف

السعودية
السعودية

كشف المركز السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة العربية السعودية، خلال الصيف.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، أن “درجات الحرارة العظمى المناخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، وتنخفض تدريجيا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية”.

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وأضاف: “أظهرت خرائط التوزيع المكاني للبيانات المناخية خلال فصل الصيف أعلى وأدنى معدلات درجات الحرارة الصغرى حيث تكون أعلى المعدلات والتي تصل إلى 30 درجة مئوية على كل من المناطق التالية المدينة المنورة، والشرقية، وجازان بينما تكون أقل المعدلات على مرتفعات جبال عسير وشمال منطقة الحدود الشمالية تصل إلى حدود 17 درجة مئوية”.

وتابع: “أما بالنسبة للأمطار، فتشير إلى هطول أعلى من المعدل على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل بينما تقل عن معدلها الطبيعي على منطقة جازان وتكون حول معدلها على باقي المناطق”.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية المركز السعودي للأرصاد

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