صحف السعودية| قرارات جديدة لتعزيز العدالة الناجزة في المملكة.. وتحركات لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

أمن سياحي

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الأمن السياحي) : تماشياً مع خطى التطوير العالمية، كان الابتكار في المملكة سيد الموقف، حيث أثبت حضوره في المنظومة الأمنية المواكبة لرؤية المملكة 2030، تعزيز الأمن للسياح والزائرين هو الأساس الذي تُبنى عليه براهين الإنجاز في مختلف القطاعات، من خلال الوصول إلى أعلى المعايير الأمنية التي تتميز بها المملكة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه حفظ الأمن والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية، وهذه المهمة الأساسية التي تعنى بها الدول نتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماً خاصاً بضرورة تطوير المنظومة الأمنية في المملكة بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن واستقرار ثوابته.

وأشارت الى إن القبول الواسع للتقدم في السياحة باستحداث ممارسات سيأتي بلا شك مدفوعاً في جزء كبير منه تاريخياً بالأحداث الكبرى والمآسي والتحديات الأمنية لتكون حافزاً لتفعيل كل التقنيات والابتكارات وبالتأكيد الذكاء الاصطناعي كتقنية رئيسة فاعلة، يمكننا قيادة الابتكار والتصدي للقضايا التي يواجهها السياح من خلال قيادة تحول أمني كبير في هذا المجال حيث مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء نيابات السياحة في المطارات.

وأضافت : يأتي إنشاء نيابة السياحة في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة بمسمى "نيابات السياحة"، وتهدف نيابات السياحة إلى إنهاء إجراءات قضايا السياح والزوار خلال وقت قصير وفق النظام ومبادئ العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، كما تتخذ النيابات الإجراءات والتدابير القانونية كافة والتصرف في القضية وفق النظام، وترتبط مباشرة بالنائب العام، وستعمل على مدار الساعة لضمان تمتع السياح بحقوقهم والضمانات المقررة لهم، ويعمل بها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأعتبرت أن تعزيز مفهوم الأمن والاستقرار ولتحقيق استدامة التنمية التي تسعى لها المملكة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حالياً ومستقبلاً انطلقت هذه الاستراتيجية الأمنية الجديدة من واقع دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، وروعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة التي تشهدها المملكة، والتي تعزز من استتباب آفاق الأمن واستقراره.