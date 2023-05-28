صحف الإمارات.. أبو ظبي تتيح تجديد جواز السفر من خارج الدولة.. ونظرة على جولة الإعادة في الانتخابات التركية

محمد بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَر

تركيا.. بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

موسكو تدمّر صواريخ غربية.. ومسيّرات أوكرانية تضرب العمق الروسي

إتاحة تجديد «الهوية» وجواز السفر من خارج الدولة

نقلت صحيفة الوطن الإماراتية اليوم الأحد، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، قانوناً بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي.

وتتولى الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إدارة شؤون الأوقاف الواقعة داخل الإمارة إليها، بما في ذلك مسؤوليات حصر الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها والرقابة عليها.

وستعمل الهيئة على إدارة الأوقاف وأموال القصَّر، وتنميتها واستثمارها وحفظها، عبر الإدارة المثلى للأموال والأصول، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية وسبل الحياة الكريمة.

وذلك بالإضافة إلى إقامة المشاريع الاقتصادية داخل الدولة وخارجها باتباع أفضل ممارسات الاستثمار الآمن، وتأسيس أو المساهمة في الشركات والصناديق اللازمة لاستثمار الأموال داخل الدولة وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية.

ونقلت صحيفة الخليج إنطلاق الجولة الثانية من الإنتخابات الئاسية التركية، حيث انطلقت ، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا ، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.



وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد ، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.



وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.



وقد توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء برلمانها المؤلف من 600 مقعد .. وفاز حزب رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان فيما اتجه السباق الرئاسي إلى جولة ثانية.

وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي الغربية وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى، يشار إلى أن أردوغان قد حصل في الجولة الأولى على 52ر49 في المائة من أصوات الناخبين بينما حصل كيليجدار أوغلو على 9ر44 في المائة من الأصوات.

ونقلت نفس الصحيفة الضربات المتبادلة بين القوات الروسية و الاوكرانية قبل الهجوم المضاد الذي تعهدت كييف بشنه في الأنحاء الروسية، حيث كشف مسؤولون محليون أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا جديدًا بطائرات بدون طيار خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن رجلاً قتل عندما سقط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة بنزين، كما أصيبت امرأة.

وأضاف كليتشكو أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو كييف قبل أن تضرب "موجة جديدة من الطائرات المسيرة" المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في وقت لاحق إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة، مستشهدة بمعلومات أولية.

وصعدت روسيا - التي شنت غزوها على أوكرانيا في فبراير 2022 - في الأسابيع الأخيرة هجماتها على كييف، في مسعى منها للتغلب على دفاعات العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تم تفعيل إنذارات الغارات الجوية في 12 منطقة بأوكرانيا، من فولين في الشمال الغربي إلى دنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي.

وحث كليتشكو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، سكان كييف على "البقاء في الملاجئ"، محذرًا من أن الليل سيكون "صعبًا".

وقال إن مبنيين شاهقين على الأقل في أحياء مختلفة بالعاصمة اشتعلت فيهما النيران بعد أن أصابتهما شظايا طائرة مسيرة.

كما أفاد مسؤولون في كييف أن النيران مشتعلة في مستودعات في منطقة هولوسيفسكي الجنوبية، وتم نشر عمال الطوارئ.

يأتي الهجوم الأخير مع احتفال سكان المدينة بيوم كييف السنوي - عطلة شعبية في أوقات السلم.

كما وردت أنباء عن انفجارات في مدينة جيتومير غربي كييف، وتم رفع حالة التأهب الجوي في وقت لاحق في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد.

وفي هجماتها الأخيرة، استخدمت روسيا ما يسمى بطائرات كاميكازي المسيرة، بالإضافة إلى مجموعة من صواريخ كروز وباليستية.

وتأتي الهجمات قبل هجوم أوكراني مضاد كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأمس السبت، قال أحد كبار مسؤولي الأمن الأوكرانيين لـ"بي بي سي" إن البلاد مستعدة لبدء مثل هذا الهجوم.

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن هجومًا لاستعادة الأراضي من القوات الروسية يمكن أن يبدأ "غدًا أو بعد غد أو بعد أسبوع".

وأفادت صحيفة الإمارات اليوم بقرار السلطات الحكومية بإتاحة تجديد بطاقة الهوية و جواز السفر من خارج الإمارات، وأضافت أن ذلك بشرط قيام المتعامل نفسه بالتقديم على المعاملة عبر التطبيق الذكي للهيئة فقط، لضمان أن يكون صاحب العلاقة.

وشرح مدير إدارة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ناصر أحمد العبدولي، آلية تجديد بطاقة الهوية الإماراتية من خارج الدولة قائلا : «خدمة تجديد بطاقة الهوية من خارج الدولة أتاحتها الهيئة عبر تطبيقها الذكي فقط، وهي غير متاحة في حال تم تقديم الطلب عبر مراكز الطباعة أو من خلال شخص آخر غير صاحب المعاملة داخل الدولة، إذ يتم رفض المعاملة، حال تبين أن الشخص موجود خارج الدولة».

وأشار قائلا: «الهيئة أتاحت أيضاً خدمة جديدة، وهي تجديد جواز السفر من خارج الدولة، عبر التطبيق الذكي، وبإمكان المتعاملين تجديد كل مستنداتهم، سواء كانت بطاقة هوية أو جواز سفر، وهم خارج الدولة، بشرط استخدام التطبيق الذكي لتقديم المعاملة».

وأكد العبدولي أهمية «التزام المتعاملين بالضوابط الموضوعة بالصورة، ومنها بالنسبة للمواطنين التقيد بالزي الرسمي في الصورة المقدمة لتقديم المعاملة، سواء لتجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية».