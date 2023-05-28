صحف الكويت .. التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.. ودعوة سعودية أمريكية لتمديد الهدنة في السودان

السيسي: استقرار السودان ينعكس إيجابيًا على الأطراف الإقليمية

العراق: بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن مطلع يوليو

روسيا تخفض بشكل كبير الوجود الألماني على أراضيها

وفد سعودي في دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة

الأمم المتحدة تجدد ثقتها في مبعوثها إلى السودان

كييف: القوات الروسية تقلل الهجمات على باخموت لإعادة تنظيم صفوفها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان. وقال: "إن اجتماعنا يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده على استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وكل الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها أحمد موسى، السبت، أن بدء المرحلة الأولى من إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة سيكون مطلع شهر يوليو المُقبل.

وقال موسى إن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في الأول من شهر يوليو المُقبل، كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.

وأشارت "الراي" إلى أن وفدًا سعوديًا فنيًا وصل السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة لدى سوريا، وذلك برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي حيث تأتي إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وقالت "الأنباء" إن أمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش جدد دعمه لمبعوثه إلى السودان، معربًا عن "صدمته" برسالة من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دعا فيها إلى تبديله.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في بيان إن "الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها (الجمعة) من الفريق أول عبد الفتاح البرهان"، الذي يخوض حربًا منذ الخامس عشر من أبريل مع خصمه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع

ونقلت "القبس" عن بيان أصدرته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قوله إنه بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان والترتيبات الإنسانية، تدعو الرياض وواشنطن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو.



دوليًا، قالت "الوطن" إن البيت الأبيض ومفاوضون جمهوريون من مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد الدين الحكومي.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن اتفاق سقف الدين الأمريكي يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق ولا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة، مشيرا إلى أنه تحدث إلى بايدن مرتين يوم السبت ومن المتوقع مواصلة المحادثات اليوم الأحد.

وذكرت "القبس" أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أن السلطات الروسية خفضت بشكل كبير واعتبارا من يونيو عدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا أن ترسلهم أو توظفهم في روسيا في سفارتها أو في مؤسسات عامة لا سيما في قطاعي الثقافة والتعليم.

وأشارت "الراي" إلى أن مسؤولة كبيرة في كييف، قالت إن القوات الروسية خفضت مؤقتًا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة، شرق أوكرانيا، بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها. وتابعت: "لم تكن هناك أي معارك نشطة، أمس واليوم، سواء في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلًا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.